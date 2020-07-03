Укроборонпром остаточно виграв суд у російської компанії щодо холдингу “Артем”

Верховний Суд України поставив крапку у судовому спорі ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс"

Росыйська компаныя вимагала від українського виробника ракет сплатити кошти за 4 рішеннями Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації, повідомляє пресслужба концерну.

“2 липня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовив у визнанні та виконанні третього арбітражного рішення МКАС при ТПП РФ про стягнення з ДАХК "Артем" грошових коштів на суму понад 115 тис. дол. США на користь російської компанії АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс". Таким чином, завод "Артем" виграв у трьох з чотирьох справ за заявами "Авіа-ФЕД-Сервіс" про виконання на території України рішень МКАС при ТПП Російської Федерації про стягнення з ДАХК "Артем" коштів на загальну суму понад 2,7 млн дол. США”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці кошти російська фірма намагалася стягнути з українського підприємства за договорами про поставку в Росію продукції військового призначення, укладеними ДАХК "Артем" у 2012-2014 роках. Виконання цих контрактів стало неможливим у зв’язку із російською агресією проти України та застосуванням до АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс" персональних економічних санкцій через загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

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В Укроборонпромі нагадали, що 26 червня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовила у визнанні та виконанні другого російського арбітражного рішення про стягнення з ДАХК "Артем" грошових коштів на суму понад 750 000 дол. США на користь російської компанії АТ "Авіа-ФЕД-Сервіс". Перше рішення на користь державного "Артему" Верховний суд виніс у лютому цього року.