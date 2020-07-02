Проєкт щодо трансформації Укроборонпрому зареєструють у Раді найближчими днями

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні заслухав презентацію законопроєкту про трансформацію державного концерну «Укроборонпром», який найближчими днями буде зареєстровано в парламенті.

Про це Укрінформу повідомив заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Наєм за підсумками засідання комітету.

«Сталася подія, над якою вся команда концерну працювала пів року - в оборонному комітеті представили законопроєкт про перезавантаження Укроборонпрому. Це - необхідний юридичний інструмент, без якого ми не можемо розпочати системну та глибоку трансформацію підприємств та самого концерну. У нас все готово для реформи - потрібен закон, який дозволить все це реалізувати і рухатися за планом. І ось він є і днями буде зареєстрований», - сказав Наєм.

Як пояснив заступник гендиректора концерну, Укроборонпрому потрібна нова “прошивка”, і законопроєкт «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» пропонує новий спосіб управління підприємствами та взаємодії між ними під час та після трансформації. У проєкті передбачено спеціальні процедури та механізми, що допомагають перетворити державні підприємства концерну на сучасні оборонні компанії, захищені, прогнозовані і конкурентні.

«Норми проєкту створюють для підприємств умови швидкої, але продуманої та контрольованої трансформації - те, без чого ми не здатні залучати в сектор інвестиції та стратегічних партнерів. Та головне - це дуже практичний законопроєкт. Ми збирали проблеми від директорів наших заводів і підприємств, аналізували їх і шукали рішення, які втілені у нормах законопроєкту. Документ вирішує багато проблем, з якими наші підприємства стикаються щодня, і які неможливо вирішити в інший спосіб. Я дуже дякую всім командам - депутатів та міністерств, міжнародних експертів, які почули та врахували більшість наших пропозицій», - зазначив Наєм, додавши, що законопроєкт поставить крапку у десятиріччі неефективного, корумпованого управління концерном.

У проєкті закону визначено законодавчі механізми трансформації концерну та підприємств-учасників; спеціальні механізми перетворення державних підприємств на акціонерні товариства, 100% акцій яких належать державі; засади корпоративного управління ними за міжнародними стандартами.

Наєм висловив сподівання, що законопроєкт буде підтримано усіма парламентськими фракціями та групами, незалежно від того, у більшості вони чи в опозиції

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2020 року керівництво ДК “Укроборонпром” презентувало у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розроблений міжнародними експертами проєкт цільової моделі корпоративного управління компанією під час та після трансформації концерну.

Цільову модель корпоративного управління концерном розробив офіс трансформації Укроборонпрому у співпраці з експертами міжнародної компанії EY за підтримки уряду Франції. Запропонована модель передбачає запровадження універсальних внутрішніх політик та кодексів, необхідних для побудови нової архітектури операційного управління та контролю, а також бізнес-процесів першого рівня, покликаних підвищити ефективність діяльності концерну та підприємств-учасників.

Раніше команда Укроборонпрому представила стратегію трансформації концерну та дорожню карту реформи РНБО, Директорату з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, міністру фінансів Сергію Марченко та міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашко, голові Служби безпеки України Івану Баканову, а також голові Виконавчого комітету Національної ради реформи при Президентові України Михеїлу Саакашвілі.