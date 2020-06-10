Керівництво ДК “Укроборонпром” презентувало у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розроблений міжнародними експертами проєкт цільової моделі корпоративного управління компанією під час та після трансформації.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Цільова модель корпоративного управління дає детальну відповідь на запитання, як ми будемо керувати державною оборонною промисловістю під час та після трансформації Укроборонпрому. Розроблена модель має універсальний характер, це дозволить нам адаптувати її під усі організаційні та виробничі особливості підприємств при створенні галузевих бізнес-одиниць. Розробка моделі відбувалася на основі затверджених стратегічних документів держави у сфері національної безпеки та оборони, а також засад реформування та розвитку ОПК, затверджених Кабінетом міністрів України. Але ключовим для реформи Укроборонпрому є ухвалення закону про корпоратизацію державних підприємств ОПК. Наразі цей законопроект проходить останні стадії погодження у Кабміні ”, – повідомив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

“Укроборонпром” презентував нову модель корпоративного управління

Як зазначається, цільову модель корпоративного управління Концерном розробив офіс трансформації Укроборонпрому у співпраці з експертами міжнародної компанії EY за підтримки уряду Франції. Запропонована модель передбачає запровадження універсальних внутрішніх політик та кодексів, необхідних для побудови нової архітектури операційного управління та контролю, а також бізнес-процесів першого рівня, покликаних підвищити ефективність діяльності Концерну та підприємств-учасників.

Зустріч за участі генерального директора ДК “Укроборонпром”, Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні пана Етьєна де Понсена, заступниці міністра розвитку економіки Світлани Панаіотіді, представників інших міністерств та експертів відбулася 9 червня.

Під час зустрічі Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен відзначив, що Франція прагне спрямовувати свою двосторонню підтримку на ключові потреби і напрямки реформ, визначені українською владою. Фінансування великих проєктів, які є ключовими для українського суверенітету, а також підтримка відродження Східної України є одними з основних напрямків спільної діяльності. «У відповідь на запит України ми вирішили розширити нашу двосторонню допомогу на сферу реформи корпоративного управління. У цьому контексті я радий, що Франція фінансує незалежну експертизу, щоб допомогти Укроборонпрому підняти стандарти управління до міжнародного рівня. Удосконалення управління – це тільки початок шляху, це фундамент, який дозволить підвищити економічну та промислову ефективність як Концерну, так і галузі в цілому”, – цитує пана посла пресслужба.

Зазначається, що у нараді, присвяченій реформуванню оборонно-промислового комплексу, взяли участь представники Міністерства економічного розвитку, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України, а також РНБО України та парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Крім того, до обговорення долучилися представники Посольства Франції в Україні, експерти аудиторсько-консалтингової компанії EY, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Раніше команда Укроборонпрому представила стратегію трансформації Концерну та дорожню карту реформи РНБО, Директорату з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, міністру фінансів України Сергію Марченко та міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорю Петрашко, голові Служби безпеки України Івану Баканову, а також голові Виконавчого комітету Національної ради реформи при Президентові України Михеїлу Саакашвілі.