Створення профільного міністерства лише перший етап реформування ОПК – Данілов

Створення урядом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості стало першим етапом реформування вітчизняного ОПК. Другим етапом буде трансформація організаційно-правової форми роботи підприємств "Укроборонпрому".

Про це написав у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов.

"Реформуванню ОПК – бути. Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке відповідатиме за формування і реалізацію військово-промислової політики, а також розвиток космічної галузі. Це перший етап", - йдеться в дописі.

Данілов нагадав, що нагальній потребі зміни організації роботи оборонно-промислового комплексу була присвячена зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на початку року. Результатом спільної з Офісом Президента та профільними міністерствами і відомствами роботи стало рішення РНБО від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки", уведене в дію Указом Президента України від 27 лютого № 59.

"Цим рішенням передбачено, що на другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств "Укроборонпрому", - повідомив Данілов.

Він висловив сподівання, що реформа ОПК, яка враховує кращий світовий досвід корпоративного управління, стане наймасштабнішою за останні десять років. Це дозволить забезпечити армію сучасними високотехнологічним озброєнням і технікою та оперативно й ефективно реагувати на сучасні виклики.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Кабінет міністрів прийняв постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Метою прийняття акту є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.