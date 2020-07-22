Уряд створив нове міністерство, яке очолить Уруський

Кабінет міністрів України підтримав утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проєкт акту (про утворення міністерства - ред.) розроблено на підставі закону про “Національну безпеку України”, указу Президента від 27 лютого цього року №59 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року” та постанови Верховної Ради від 16 липня №802 “Про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”. Метою прийняття акту є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості”, - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, представляючи документ.

За його словами, ухвалення відповідної постанови дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходження до державного бюджету, розвиток регіонів і позитивно вплине на ринкове середовище України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

На засіданні уряду 22 липня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір розпочати створення нового міністерства, яке передусім зосереджуватиметься на розвитку промисловості, а також займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей.