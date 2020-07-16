Статус Уруського демонструє прагнення зробити Україну промислово потужною - Шмигаль

Статус віцепрем’єра для нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського демонструє прагнення уряду зробити Україну промислово потужною.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Вітаю Олега Уруського з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості... Статус віцепрем’єра для нового міністра дуже чітко демонструє прагнення нашого уряду зробити Україну промислово потужною", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україні потрібне нове бачення та нові підходи у розвитку промисловості, необхідно визначити пріоритети та розвивати новітні технології.

Також Шмигаль привітав з призначенням на посаду голови Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

"До АМКУ наш уряд висуває чіткі вимоги: перш за все, об’єктивність і незаангажованість в ухваленні рішень", - зауважив Шмигаль.

Він очікує, що нова очільниця відомства зможе вивести роботу АМКУ на новий рівень.

Як повідомлялося раніше, 16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Ольгу Піщанську - на посаду голови Антимонопольного комітету України".