Уруський прокоментував об’єднання дев’яти підприємств навколо "Іскри"

Перенесення виробничих потужностей дев’яти підприємств радіолокаційного напряму задля об’єднання на базі запорізького НВК «Іскра» не буде.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив в інтерв’ю виданню Defense Express.

"Жодної передислокації підприємств не буде. Мова йде про створення "радарного холдингу" на чолі з "Іскрою", зі збереженням юридичного статусу всіх учасників. Релокація була пропозицією "Укроборонпрому", як я і обіцяв, я готовий їх слухати, але будемо виходити із реальної необхідності, а останнє слово має сказати Президент України, який має обрати шлях трансформації концерну", - заявив Уруський.

Він також запевнив, що це саме стосується і пропозиції злити в єдину юридичну особу ДККБ "Луч" та ДАХК "Артем".

«Насправді мова йде про корпоратизацію та входження у холдинг, а не про повне з’єднання», - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Олег Уруський – доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.