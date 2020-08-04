Уруський прокоментував об’єднання дев’яти підприємств навколо

Уруський прокоментував об’єднання дев’яти підприємств навколо "Іскри"

Укрінформ
Перенесення виробничих потужностей дев’яти підприємств радіолокаційного напряму задля об’єднання на базі запорізького НВК «Іскра» не буде. 

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив в інтерв’ю виданню Defense Express.

"Жодної передислокації підприємств не буде. Мова йде про створення "радарного холдингу" на чолі з "Іскрою", зі збереженням юридичного статусу всіх учасників. Релокація була пропозицією "Укроборонпрому", як я і обіцяв, я готовий їх слухати, але будемо виходити із реальної необхідності, а останнє слово має сказати Президент України, який має обрати шлях трансформації концерну", - заявив Уруський.

Він також запевнив, що це саме стосується і пропозиції злити в єдину юридичну особу ДККБ "Луч" та ДАХК "Артем".

Читайте також: Максимум 300 осіб: Уруський каже, що нове міністерство буде "компактним"

«Насправді мова йде про корпоратизацію та входження у холдинг, а не про повне з’єднання», - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Олег Уруський – доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-