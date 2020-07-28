Кулеба — про Польщу: У нас немає розбіжностей щодо сьогодення і майбутнього

Підтримка Польщею України у боротьбі з російською агресією, мінімізація впливу пандемії коронавірусу на відносини обох країн та вирішення історичних розбіжностей є найбільш актуальними питаннями українсько-польських відносин.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Найбільш актуальним питанням в українсько-польських відносинах є продовження підтримки Польщею боротьби України з російською агресією. Цю підтримку ми відчуваємо як на двосторонньому рівні, так і по лінії ЄС та НАТО", - зазначив Кулеба.

Він додав, що Київ та Варшава повинні подумати також про мінімізацію негативного впливу пандемії коронавірусу на економічні й міжлюдські контакти між обома країнами.

Третьою важливою справою глава МЗС України назвав розв'язання історичних питань, щодо яких в обох сторін зберігаються розбіжності.

"У нас немає розбіжностей щодо сьогодення і майбутнього. Ми бачимо його спільним, але розбіжності щодо історії нам потрібно залишити на розсуд історії", - констатував Кулеба.

Він додав, що в сучасній Європі, на жаль, повністю відділити політику від історії нереально. Утім, обидві сторони можуть знайти взаємоприйнятні рішення, які дозволять залишити ці питання на розгляд історикам.

"Я дуже вдячний міністру Чапутовичу (глава МЗС Польщі – ред.) за його конструктивний підхід до цього питання. Ми принципово підходимо, польська сторона також принципово підходить, але, загалом, у нас є конструктивна готовність говорити і вирішувати проблеми", - наголосив глава української дипломатії.

Кулеба також висловив переконання, що Україні зараз потрібна "якісно нова політика" щодо закордонних українців.

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"Структура діаспори, вік діаспори, географічна присутність діаспори значною мірою змінилася, і нам потрібен свіжий і глибокий погляд на те, як нам підтримувати українців за кордоном", - висловив переконання міністр.

Він зазначив, що провів зустріч з українською меншиною, зауваживши, що українців у Польщі зараз турбують питання історії та поваги до українських історичних місць, поваги до української громади і підтримка проєктів українців у Польщі.

Як інформувало агентство, у понеділок глава МЗС України Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем, з яким згодом відкрив новий корпус посольства України в РП, а також провів зустріч з українською громадою. У вівторок Кулеба разом з Чапутовичем і главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом відвідають штаб міжнародної українсько-польсько-литовської бригади ЛитПолУкрбриг і ухвалять спільну заяву.