Кулеба – Чапутовичу: Немає жодних підстав змінювати політику щодо Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі немає жодних підстав для зміни міжнародними партнерами своєї політики щодо Росії й так має тривати, доки Російська Федерація не припинить агресію проти України.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я довів до свого колеги, що немає жодних підстав змінювати політику щодо Росії і так має тривати доти, доки Росія не змінить свою агресивну політику щодо України. Це — фундаментальний принцип, і ми очікуємо, що всі держави-члени ЄС дотримуватимуться цього підходу”, - підкреслив Кулеба.

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Він також розповів польському колезі про деталі прийняття рішення в рамках Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на Донбасі та про процеси, які відбуваються в рамках нормандського формату.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Польщі.