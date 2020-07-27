Кулеба – Чапутовичу: Немає жодних підстав змінювати політику щодо Росії
Про це він заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я довів до свого колеги, що немає жодних підстав змінювати політику щодо Росії і так має тривати доти, доки Росія не змінить свою агресивну політику щодо України. Це — фундаментальний принцип, і ми очікуємо, що всі держави-члени ЄС дотримуватимуться цього підходу”, - підкреслив Кулеба.
Він також розповів польському колезі про деталі прийняття рішення в рамках Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на Донбасі та про процеси, які відбуваються в рамках нормандського формату.
Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Польщі.