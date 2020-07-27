Кулеба зустрінеться в Польщі з двома міністрами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав робочий візит до Польщі та нагадав, що ця країна є надзвичайно важливим партнером України у протидії російській агресії.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Польща — надзвичайно важливий партнер України. Зокрема, у протидії російській агресії. Як у сфері безпеки та оборони, так і в енергетиці, де Україна та Польща планомірно та ефективно протидіють спробам Росії підірвати енергетичну безпеку Європи. Польща — також наш надійний друг в ЄС і НАТО”, - зазначив міністр.

Він також додав, що за результатами першого кварталу цього року Польща залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі.

Кулеба розповів, що сьогодні перебуває у Варшаві, де зустрінеться з польським колегою Яцеком Чапутовичем, а завтра — у Любліні, де відбудеться зустріч ще й з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

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“Завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви у Любліні не менш важлива та символічна. Єдність наших країн — це запорука безпеки та процвітання всього регіону. Так було потягом сторіч, і так буде надалі. Адже українська ідентичність історично належить саме до родини народів Центральної Європи. Монументальна постать князя Костянтина Острозького є тому яскравим свідченням”, - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня перебуває з робочим візитом у Польщі.