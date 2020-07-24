Кулеба у Польщі відкриє новий корпус посольства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва. У рамках візиту відбудуться переговори міністра закордонних справ України з главою МЗС Республіки Польща Яцеком Чапутовичем", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба разом з польським колегою візьме участь в церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Республіці Польща, де розміщено консульський відділ дипустанови.

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Крім того, міністр зустрінеться з представниками української громади в Польщі.

28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрБригу ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів, поінформували в МЗС.