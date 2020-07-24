Кулеба у Польщі відкриє новий корпус посольства України
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
"Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва. У рамках візиту відбудуться переговори міністра закордонних справ України з главою МЗС Республіки Польща Яцеком Чапутовичем", - йдеться у повідомленні.
Також Кулеба разом з польським колегою візьме участь в церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Республіці Польща, де розміщено консульський відділ дипустанови.
Крім того, міністр зустрінеться з представниками української громади в Польщі.
28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрБригу ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів, поінформували в МЗС.