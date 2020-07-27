Кулеба їде до Польщі: програма візиту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня здійснить робочий візит до Польщі.

У ході візиту глава української дипломатії відвідає Варшаву та Люблін, де зустрінеться з польським та литовським колегами, повідомляється на сайті МЗС.

Як зазначається, у перший день візиту міністр проведе у Варшаві переговори з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем. Обидва міністри також візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Польщі, де розміщено консульський відділ дипустанови. Того ж дня Кулеба зустрінеться з представниками української громади в РП.

Наступного дня, 28 липня, Кулеба разом з Чапутовичем та главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічусом спільно відвідають штаб міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрБриг ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації трьох міністрів.