Кулеба назвав український ТОП-5 найпопулярніших для подорожей країн

У трійці країн, якими українці цікавляться для подорожей на інтерактивній карті МЗС, лишилися Угорщина і Туреччина, а Францію змінила Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порівняно з минулим брифінгом змінився рейтинг найбільш популярних країн. У нас на першому місці за кількістю переглядів Угорщина - ми продовжуємо пов’язувати популярність Угорщини саме з можливостями транзиту через цю країну в напрямі Балкан до Хорватії, Чорногорії, Албанії. На другому місці Туреччина… На третє місце вийшла Росія… На четвертому та п’ятому місцях Польща і Німеччина", - сказав Кулеба.

Він також назвав курйозним те, що на 11-те місце за популярністю на цьому інтернет-ресурсі вийшла Україна, щодо якої інформація на інтерактивній карті не розміщується.

"У нас сайт про інші країни, але ми відзначаємо любов українців до своєї держави, які попри все не можуть не клікнути на Україну, зайшовши на сайт. Ми всіляко вітаємо такі цифрові прояви патріотизму", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня українські туристи найбільше цікавилися подорожами до Угорщини, Туреччини і Франції

Міністерство закордонних справ 22 червня презентувало інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.