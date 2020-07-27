Кулеба з Чапутовичем відкрили у Варшаві новий корпус посольства України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба разом з польським колегою Яцеком Чапутовичем урочисто відкрив у Варшаві новий корпус посольства України в Польщі, де розміщено консульський відділ дипустанови.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я пройшовся по коридорах будинку і це те, якою ми хочемо, щоб бачили Україну у світі: комфортну, сучасну, елегантну, зручну і сповнену смислів. Я переконаний, що ця будівля символізує Україну, яку ми хочемо побудувати”,- заявив Кулеба.

Він подякував колишньому послу України в Польщі Маркіяну Мальському за те, що він розпочав проєкт створення нового корпусу посольства України в РП і чинному послу Андрієві Дещиці за його успішне завершення.

У свою чергу Чапутович підкреслив, що новий будинок посольства України в РП є “хорошим символом укорінення українців у польському суспільстві”.

За його словами, присутність значної кількості українців в Польщі є “дуже корисним для польської економіки”. Він зауважив, що велика кількість українців потребує консульської опіки в РП, а відкриття нового будинку консульства у значній мірі сприятиме українцям.

Чапутович підкреслив, що його переговори з Кулебою були “плідними”. Він зауважив, що до цього міністри тричі розмовляли по телефону і лише зараз була нагода побачитися особисто.

“Польща послідовно підтримує суверенітет і незалежність України у кордонах, визначених міжнародним правом”,- наголосив Чапутович.

Він додав, що у вівторок обидва міністри в Любліні зустрінуться з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічусом і там разом разом підкреслюватимуть історичну спорідненість трьох країн.

Чапутович зазначив, що візит Кулеби і відкриття консульства припадає на важливу річницю – 100-річчя угоди Пілсудського і Петлюри.

“Це ті історичні рамки, на яких ми можемо будувати нашу нинішню співпрацю між нашими країнами і нашими суспільствами”,- наголосив Чапутович.

Польський міністр наголосив, що українці і поляки потребують взаємопідтримки. Він також зазначив, що Варшава і надалі надаватиме підтримку Києву на шляху до ЄС та НАТО.

Кулеба і Чапутович підписали "символічний акт" про відкриття нового будинку посольства України.

Участь у церемонії відкриття нового будинку консульства взяли близько 200 запрошених гостей.

Фото: МЗС