МЗС поінформує міжнародних партнерів про убивство українського медика на Донбасі – Кулеба

Міністерство закордонних справ сьогодні, 14 липня, поінформує міжнародних партнерів і ОБСЄ про убивство російськими найманцями українського медика на Донбасі, яке має ознаки воєнного злочину.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Почну з трагічної звістки – убивство українського медика, який надавав допомогу пораненому і який мав усі ознаки належності до медиків. Хочу заявити, що з юридичної точки зору це вбивство має ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору йдеться ні про що інше, як акт варварства", - сказав Кулеба.

Він додав, що Міністерство закордонних справ уже сьогодні поінформує міжнародних партнерів про те, як грубо вчергове порушуються норми міжнародного гуманітарного права.

"Зокрема, сьогодні я проводитиму зустріч з представником ОБСЄ у Тристоронній контактній групі пані Хайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо", - зазначив дипломат.

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Глава МЗС запевнив, що убивство українського медика не залишиться поза увагою наших міжнародних партнерів, і пообіцяв зробити все, щоб ворог заплатив за цей злочин високу ціну.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти на Донбасі 13 липня вбили військового медика.