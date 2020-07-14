У Києві прощаються з Героєм України Тарасом Матвіївим

У Києві прощаються із загиблим на фронті військовослужбовцем, відомим волонтером, засновником громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" Тарасом Матвіївим.

Про це повідомляє Укрінформ.

Церемонія прощання з Героєм України Матвіївим проходить на Майдані Незалежності. 31-річний боєць був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила, який у 2015 році пішов добровольцем на фронт, воював у Пісках і Донецькому аеропорту.

Прощання із Героєм України Тарасом Матвіївим / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

До війни Матвіїв був відомим блогером, працював журналістом та брав активну участь у Революції гідності. Також був співкоординатором "Пошукової ініціативи" зниклих під час подій на Майдані людей.

Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині. Під час ворожого обстрілу він врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. Однак сам загинув від розриву ворожої міни.

Увечері 14 липня з героєм прощатимуться у Львові, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

У середу, 15 липня відбудеться прощання та поховання Тараса Матвіїва у рідному Жидачеві Львівської області.

Президент Володимир Зеленський 13 липня присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Матвіїву.