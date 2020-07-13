Під час евакуації загиблого окупанти вбили військового медика

Під час евакуації загиблого окупанти вбили військового медика

Укрінформ
На Донбасі при евакуації тіла загиблого українського бійця окупанти вбили військового медика.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Російсько-окупаційні війська вкотре порушили усі моральні та гуманітарні норми і обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий сьогодні, 13 липня, загинув підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, отримавши підтвердження режиму «Тиша» група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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 Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування.

«Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм», - наголошують у штабі ООС.

Наразі тіла загиблих та поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їх евакуації.

Фото: ООС

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