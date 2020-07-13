Окупанти 11 разів порушили "тишу", загинули двоє військових

Російські окупаційні війська у понеділок 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських захисників загинули.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння. На превеликий жаль, впродовж поточної доби двоє наших мужніх захисників загинули», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку

За інформацією штабу, на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.