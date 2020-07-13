Позачергова Рада збереться й у вівторок
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: 1. Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.
Згідно документу, у порядку денному засідання такі питання:
1) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658) (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроєкту);
2) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (реєстр. № 3615);
3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781) (скорочення строку внесення альтернативних законопроєктів);
4) проєкт Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (реєстр. № 2013);
5) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524);
6) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (реєстр. № 3550).
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту о 14.00.
Водночас, під час чергового пленарного засідання депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту про гральний бізнес.