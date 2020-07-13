Рада на тижні може провести кілька позачергових засідань – депутат

Верховна Рада може провести ще кілька позачергових засідань цього тижня, а також збиратиметься позачергово й після закінчення нинішньої сесії.

Таку думку висловила заступниця голови фракції партії “Слуга народу” Галина Янченко в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Враховуючи те, що фактично півтора останніх тижня Верховна Рада розглядала законопроєкт про гральний бізнес, причому цей процес уже з подачі окремих колег, у тому числі з “Опозиційної платформи - за життя”, перетворився на абсолютно неконструктивний процес, коли депутати, чиї правки підтримували, знову ставили їх на голосування. Тому той план, який Верховна Рада собі ставила щодо прийняття законопроєкту до кінця сесії, ми не встигаємо виконати, і у зв'язку з цим сьогодні буде позачергове пленарне засідання. Так само планується позачергове пленарне засідання завтра і, можливо, буде ще кілька протягом тижня”, - зазначила депутат.

За її словами, під час цих позачергових засідань передбачається розгляд законопроєктів і щодо внесення змін до держбюджету, що “країна працювала в нормальному руслі протягом літа”, і питання щодо зниження «зеленого» тарифу для того, щоб “не росли тарифи ні для населення, ні для промисловості”, а також ряду питань, пов'язаних із комунальними послугами.

Янченко розраховує, що Рада встигне розглянути визначені питання впродовж тижня, та підкреслює, що порядки денні позачергових планерних засідань будуть “доволі насиченими”.

“Фактично цього тижня Верховній Раді доведеться працювати вдвічі більше, проводити вдвічі більше пленарних засідань. Також не виключаю й такої можливості, що будуть позачергові пленарні засідання й після закінчення цього тижня (сесії ВР - ред.). Тобто, будемо дивитися, наскільки встигає, входимо в графік щодо прийняття тих законопроєктів, які є вкрай важливими для країни”, - уточнила політик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня планує, зокрема, ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів 25 жовтня, а також розглянути законопроєкт щодо їх фінансового забезпечення.