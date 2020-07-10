"Слуги народу" в понеділок зустрінуться з потенційним віцепрем'єром з питань ОПК — Герус

Фракція "Слуга народу" зустрічатиметься з потенційним віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським у понеділок.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Підтверджую цю інформацію. У понеділок буде зустріч фракції з кандидатом. Поки що я не знайомий з ним особисто. Функція віцепрем'єра - дати імпульс розвитку оборонній сфері, сфері військово-промислового комплексу", - сказав Герус.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3827 про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Згідно з даними на сайті парламенту, документ з'явився у парламенті 10 липня.