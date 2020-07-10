Шмигаль очікує на призначення нового віцепрем’єра наступного тижня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на те, що на наступному тижні Верховна Рада призначить віцепрем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це він сказав на зустрічі з представниками французьких ділових кіл, повідомляє Урядовий портал.

«Також буде створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, що безумовно позитивно позначиться на розвитку економіки та інвестиційному кліматі в Україні», - запевнив Шмигаль.

Він нагадав про те, що подання щодо кандидатури віцепрем'єр-міністра уже направлено до Верховної Ради.

Своєю чергою Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен подякував Шмигалю за можливість діалогу з українським урядом та запевнив, що французький бізнес зацікавлений більше інвестувати в українську економіку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада наступного тижня розгляне питання призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кандидат - Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства.