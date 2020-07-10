Постанова про призначення Уруського віцепрем'єром з ОПК уже в Раді

Верховна Рада наступного тижня розгляне питання призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постанова вже зареєстрована. Кандидат - Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства", - зазначила Кравчук.

Раніше член парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура поінформував, що народні депутати від "Слуги народу" наступного тижня проведуть співбесіду з кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань ОПК Уруським.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.