Постанова про призначення Уруського віцепрем'єром з ОПК уже в Раді
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.
"Наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постанова вже зареєстрована. Кандидат - Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства", - зазначила Кравчук.
Раніше член парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура поінформував, що народні депутати від "Слуги народу" наступного тижня проведуть співбесіду з кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань ОПК Уруським.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.
Секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.