"Слуги народу" визначилися з кандидатом на посаду віцепрем'єра з питань ОПК

Про це повідомив член парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram.

"Щодо віцепрем'єра з ОПК. Поки зупинилися на кандидатурі Олега Уруського. На наступному тижні буде співбесіда з фракцією для ухвалення рішення", - написав Качура.

Як відомо, Олег Уруський очолював, зокрема, Державне космічного агентства України з січня по серпень 2015 року.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня на зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.