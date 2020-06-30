Джапарова обговорила з послом Франції пріоритети у захисті суверенітету України

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.

Перша заступниця міністра також наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.

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Як повідомляв Укрінформ, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова 24 червня обговорила з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін посилення міжнародних зусиль з деокупації анексованого Росією Криму та тимчасово окупованих районів Донбасу.

Фото: МЗС