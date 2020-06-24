Джапарова обговорила з Тимчасовою повіреною у справах США деокупацію Криму

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“У ході зустрічі були обговорені питання подальшого розвитку взаємодії, в тому числі, з проблематики відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей”, - ідеться в повідомленні.

Джапарова також наголосила на важливості зміцнення безпеки в регіоні Чорного та Середземного морів, захисту прав людини, розширення співробітництва в інформаційній сфері, а також реалізації в Україні програм Агентства США з міжнародного розвитку.

У свою чергу Крістіна Квін підтвердила беззастережну підтримку Адміністрацією та Конгресом США непорушності кордонів України та демократичного розвитку нашої держави.

Сторони також відзначили необхідність подальшої координації дій та розширення проєктів допомоги по лінії USAID, в тому числі, в гуманітарній сфері.

У МЗС поінформували, що починаючи з 1992 року, загальна вартість допомоги, наданої Україні Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), складає понад 3 млрд дол. США. Затверджена USAID Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 роках у якості першочергових виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.

Крім того, USAID і надалі підтримуватиме заходи зі зміцнення демократії та досконалих механізмів врядування, поліпшення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту на сході Україні.

Фото: МЗС