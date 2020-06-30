Джапарова просить Францію відреагувати на "вояж" євродепутатів до Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту до Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Перша заступниця міністра привернула увагу посла до неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)", - йдеться у повідомленні.

Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі. в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Він запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.

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Як повідомлялося, Тьєррі Маріані вже не вперше відвідує окупований Росією український Крим. Через це, зокрема, прокуратура в Україні порушила кримінальну справу проти Маріані за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, а СБУ забороняла йому в'їзд до України.

Фото: МЗС