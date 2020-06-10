Наближеного до Кремля євродепутата долучили до ради Єврофонду за демократію

Французького депутата Європарламенту від крайньої правої партії «Національне об'єднання» Тьєррі Маріані включили до ради керівників Європейського фонду за демократію (ЄФД), який допомагає борцям з корупцією, ЛГБТ-активістам, незалежним журналістам, бореться з дезінформацією та підтримує політв’язнів.

Як повідомило французьке видання Mediapart, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, цей депутат відомий своїми поїздками до анексованого Криму, на окуповані Росією території сходу України та зустріччю з Башаром Асадом.

"Депутат Європарламенту НО («Національне об'єднання» Марін Ле Пен – ред.) Тьєррі Маріані, наближений до Москви, щойно приєднався до керування неурядовою організацією, яка підтримує ЄС у боротьбі з російським впливом у країнах, що межують зі Спільнотою. Це несподіване призначення викликає делікатне запитання: чи слід відмовлятися євродепутатам крайніх правих від традиційної політичної гри в Брюсселі?", - пише видання.

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Проти призначення Маріані виступила низка євродепутатів. Зокрема, пише Mediapart, євродепутат від правлячої у Франції партії «Вперед, Республіка» і відомий журналіст Бернар Гетта, його бельгійська колега Марі Арена та інші. Згідно з правилом розподілу мандатів в Європарламенті, одне з дев'яти місць в раді ЄФД належить четвертій за значенням парламентській фракції — об'єднанню європейських популістів «Ідентичність і демократія», куди входять і євродепутати від французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен. На думку Марі Арени, Маріані не впливатиме на роботу фонду, але чутливим стане питання доступу до інформації.

"Необхідно зашифрувати деяку інформацію, щоб уникнути її використання в недобросовісних цілях", - зазначила виданню вона, додавши, що рада закликала до надзвичайної обережності "заради безпеки людей, яким ЄФД допомагає на місцях".

Сам Маріані назвав Mediapart своє призначення «логічним» і заявив, що має намір «контролювати, яким чином НУО витрачає європейські гроші». Він також зазначив, що пропустив перше засідання ради в грудні 2019 року.

"Це доводить, що я погано виконую свою шпигунську роботу", - сказав він.

Схоже, що депутат пропустить і наступне засідання ради керівників ЄФД 1 липня, оскільки має намір в якості міжнародного спостерігача перебувати у Росії під час голосування по поправках до Конституції.

Як наголошується на сайті ЄФД, рада складається з 43 членів: представників 27 країн-членів ЄС, Великої Британії, Норвегії, Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, представника Європейської комісії, дев'яти членів Європейського парламенту і трьох обраних членів, представників європейського громадянського суспільства. Рада керуючих, куди входить дев'ять осіб, відповідає в тому числі за розвиток організації. Штаб-квартира ЄФД розташована у Брюсселі.

Фонд — єдиний, заснований ЄС у 2013 році «в якості незалежного, додаткового механізму надання швидкої та гнучкої технічної та фінансової підтримки процесів демократизації і просування прав людини в країнах Європейського сусідства». Діяльність ЄФД фінансують гранти Єврокомісії, а також більшість країн-членів ЄС. У Росії ЄФД був одним із перших включених до переліку небажаних організацій у 2015 році після публікації дослідження під назвою «Як боротися з домінуванням Кремля» в російськомовних ЗМІ.

У січні ц.р. на запрошення фонду колишні політв’язні Кремля Едем Бекіров та Роман Сущенко відвідали Брюссель, де поділилися з європейським дипломатам, парламентаріям та чиновникам власними історіями незаконного утримання, а також розповіли про інших політичних бранців Москви.

Нагадаємо, що колишній міністр транспорту в уряді Ніколя Саркозі та колишній депутат французького парламенту від правої партії «Республіканці» Тьєррі Маріані приєднався до партії Марін Ле Пен у січні 2019 року. Він відомий своєю активною прокремлівською позицією, неодноразово очолював парламентські делегації під час несанкціонованих Києвом поїздок до анексованого Криму. Він також є співголовою асоціації "Франко-російський діалог", яка лобіює кремлівські інтереси у Франції.