Асєєв та Сущенко просять федерацію журналістів підтримати кримських колег-бранців Кремля

Станіслав Асєєв та Роман Сущенко звернулися з листом до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів з проханням посилити міжнародний тиск та підтримати кримськотатарських журналістів, яких російська влада незаконно утримує у в’язницях.

Про це Укрінформу повідомив один з колишніх бранців Кремля.

«Просимо в рамках кампанії солідарності посилити міжнародний тиск для звільнення наших колег і зняття з них усіх незаконних звинувачень», - йдеться у листі на адресу генеральних секретарів і президентів Міжнародної та Європейської федерацій журналістів.

Ексбранці Кремля, які свого часу пережили жахіття буцегарень в ОРДЛО та на території РФ, висловили вдячність об’єднанням журналістів за виявлену професійну солідарність та зусилля для їх звільнення і нагадали, що принципова позиція колег не лише посилювала міжнародний тиск на російську та маріонеткову владу на Донбасі, а й «давала наснаги і натхнення в’язням чинити спротив варварству та вірити, що день свободи настане». «Заяви, які приймали Міжнародна та Європейська федерації журналістів, а також спілки журналістів ряду країн, зіграли свою особливу, надзвичайно важливу роль у поширенні правди про українських журналістів, переслідуваних Російською Федерацією і проросійською «владою» на Донбасі», - йдеться у листі.

Асєєв та Сущенко висловили переконання, що незаконно утримувані та ув’язнені кримськотатарські громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв повинні негайно бути звільнені. «Кримінальне переслідування російськими силовиками, російською владою та судами кримських журналістів і блогерів є прямим порушенням свободи слова та права людей на об’єктивну інформацію», - зазначили вони.

Пропозицію НСЖУ колишні політичні в’язні вирішили підтримати за кілька днів до Всесвітнього дня свободи преси, який відзначають у світі щороку 3 травня. До цього дня колеги по цеху оцінюють рівень свободи преси у світі, наголошують на необхідності захисту журналістів та медіа від зазіхань на їхню незалежність та життя і вшановують журналістів, що загинули під час виконання професійних обов’язків.

Як повідомлялося, кореспондент національного інформаційного агентства «Укрінформ» Роман Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний у Російській Федерації з вересня 2016 по 7 вересня 2019. Його колега, автор Радіо Свобода, проєкту Донбас.Реалії Станіслав Асєєв, незаконно утримувався у не підконтрольному українській владі Донецьку з травня 2017 по 29 грудня 2019.