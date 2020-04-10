Мітинги та пікети: у Криму масово залякують активістів

Мітинги та пікети: у Криму масово залякують активістів

Укрінформ
В окупованому Криму кримськотатарським активістам продовжують виносити так звані "застереження про недопущення протиправних дій".

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Застереження були винесені активістам, а також членам регіонального Меджлісу в Судаку і Радянському (Ічкінському) районі", - йдеться у повідомленні.

У документі йшлося про "недопущення протиправних дій, у зв'язку з запланованим Меджлісом кримськотатарського народу 3 травня 2020 року, а згодом скасованим через оголошений в Україні карантин, Маршем гідності".

Крім того, документ "застерігав" від "масових заходів, мітингів, походів та одиночних пікетів", називаючи їх "протиправними діями", з нагоди пам'ятних дат - 18 травня День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу і 26 червня День прапора кримськотатарського народу.

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Вручення своїх застережень представники окупаційної влади супроводжували опитуванням активістів, серед яких були також правозахисники, журналісти та активісти Кримської солідарності.

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