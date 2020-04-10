Окупація Криму: учасникам захоплення штабу ВМС України повідомили про підозру

Слідче управління поліції Криму спільно з прокуратурою автономії повідомило про підозру двом учасникам НЗФ "Добровільна народна дружина "Рубеж".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Поліцейські встановили, що фігуранти перебували у складі незаконного збройного формування "Добровольна народна дружина "Рубеж". У березні 2014 року вони брали участь у облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.

За свої злочинні дії окупаційна влада нагородила фігурантів медалями "За возвращение Крыма".

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.