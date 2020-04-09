Окупанти “шиють” тероризм ще двом кримським татарам

Ще двом кримським татарам Сейтумеру Сейтумерову та Осману Сейтумерову російська влада в окупованому Криму напередодні звинуватила в тероризмі.

Про це з посиланням на адвокатів Едема Семедляєва та Еміне Авамілеву повідомляє Кримська солідарність.

«Сьогодні в слідчому ізоляторі №1 пред'являли обвинувачення, а саме постанову про притягнення як обвинуваченого Сейтумерову Сейтумеру. Його звинувачують в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що відповідає обвинуваченню в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 ККРФ», - повідомив Семедляєв.

За його словами, підзахисний не визнає обвинувачення і вважає себе невинним. У письмових поясненнях він повідомив, що під час обшуку йому підкинули релігійну літературу.

Цього ж дня, повідомила Кримській солідарності Еміне Авамілєва, пред'явили обвинувачення Осману Сейтумерову (рідний брат Сейтумера Сейтумерова).

Процедура пред'явлення обвинувачення братам проходила в рамках слідчих дій щодо фігурантів третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір», якими є Сейтумер Сейтумеров і Осман Сейтумеров. Затримані заявили про те, що є парафіянами мечеті «Тахтали Джамі», розташованої в Бахчисараї. При цьому вони наголосили, що ніколи не вчиняли дій терористичного характеру, в тому числі не здійснювали насильницьких дій, не брали участі в організації, плануванні, підготовці, фінансуванні та реалізації терористичного акту, а також ніколи і нікого не підбурювали до терористичного акту.

11 березня 2020 року в Бахчисарайському районі пройшли обшуки відразу в кількох будинках кримських татар: Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових і їх дядька Рустема Сейтмеметова. Також обшук було проведено в помешканні ексактивіста «Кримської солідарності» Сейтумера Сейтумерова, який кілька років тому вимушено покинув Крим.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня окупаційна влада висунула обвинувачення в тероризмі Рустему Сейтмеметову.