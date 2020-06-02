Боррель проти повернення Росії до «Великої сімки»

Європейський Союз вважає, що формат «Великої сімки» (G7) є дуже важливою платформою для країн, які керуються спільними цінностями, інтересами та зобов’язаннями. Виходячи з цього, зараз складно уявити, що Росія може повернутися у «клуб».

Таке переконання у вівторок під час віртуальної пресконференції у Брюсселі висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання преси.

Повний текст виступу та відповідей високого представника ЄС на запитання оприлюднені на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Участь Росії, - на той час у «Великій вісімці», була припинена до того моменту, поки Росія не змінить курс, і обстановка дозволить G8 знову проводити змістовні дискусії. Але зараз – не той випадок. Варто звернутися до Гаазької Декларації від березня 2014 року, щоб пояснити, чому G8 перетворилася на G7, і чому все ще важко уявити, що у поточних умовах вона знову може стати G8», - сказав Боррель.

Він наголосив на тому, що прерогативою головування G7, - у даному випадку США, - є видавати гостям запрошення, які відображують пріоритети приймаючої сторони. Але зміна членства або зміна формату на постійній основі не є прерогативою головування «Великої сімки».

Водночас високий представник підкреслив, що співпраця в форматі G7 між країнами, що поділяють цінності, інтереси та зобов’язання, між партнерами, які є близькими за думками, є навіть ще більш важливою у нинішні важкі часи.

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Як вже повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 принаймні до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія.

Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.

Фото: College of Europe in Natolin