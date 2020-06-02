СКУ вітає позицію Канади щодо виключення Росії з G7

Світовий Конґрес Українців (СКУ) привітав рішення уряду Канади щодо виключення РФ з Великої сімки (G7).

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

«СКУ вітає тверду позицію Канади щодо виключення Росії з G7», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що постійне порушення Росією міжнародних норм не створює підстав для її повернення до складу Великої сімки.

«Росію було виключено з G7 після її вторгнення до Криму кілька років тому. Через свою постійну зневагу та порушення міжнародних правил й норм вона й надалі залишатиметься поза G7», - зазначив Трюдо.

Водночас він наголосив на важливості проведення регулярних зустрічей лідерів країн Великої сімки. «Ми завжди працювали зі США над погодженням термінів проведення цього важливого саміту G7. Дуже важливо й надалі організовувати такі зустрічі та координувати міжнародні дії в умовах кризи», - вказав глава уряду Канади.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 принаймні до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.

Фото з відкритих джерел