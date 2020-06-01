Прем'єр Канади виступив проти повернення Росії до G7

Прем'єр Канади виступив проти повернення Росії до G7

Укрінформ
Постійне порушення Росією міжнародних норм не створює підстав для її повернення до складу Великої сімки.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Росію було виключено з G7 після її вторгнення до Криму кілька років тому. Через свою постійну зневагу та порушення міжнародних правил й норм вона й надалі залишатиметься поза G7”, - зазначив Трюдо.

Водночас він наголосив на важливості проведення регулярних зустрічей лідерів країн Великої сімки. “Ми завжди працювали зі США над погодженням термінів проведення цього важливого саміту G7. Дуже важливо й надалі організовувати такі зустрічі та координувати міжнародні дії в умовах кризи”, - вказав глава уряду Канади.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 принаймні до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.

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