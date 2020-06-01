Прем'єр Канади виступив проти повернення Росії до G7

Постійне порушення Росією міжнародних норм не створює підстав для її повернення до складу Великої сімки.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Росію було виключено з G7 після її вторгнення до Криму кілька років тому. Через свою постійну зневагу та порушення міжнародних правил й норм вона й надалі залишатиметься поза G7”, - зазначив Трюдо.

Водночас він наголосив на важливості проведення регулярних зустрічей лідерів країн Великої сімки. “Ми завжди працювали зі США над погодженням термінів проведення цього важливого саміту G7. Дуже важливо й надалі організовувати такі зустрічі та координувати міжнародні дії в умовах кризи”, - вказав глава уряду Канади.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 принаймні до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.