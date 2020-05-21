Трюдо вважає, що саміт G7 повинен відбутися

Цьогорічний саміт лідерів держав Великої сімки має бути обов’язково проведено, незважаючи на пандемію.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідерам слід й надалі зустрічатися - віртуально чи особисто. Ми уважніше розглянемо пропозицію США як господаря, вивчивши, які заходи будуть запроваджені для убезпечення людей, які рекомендації дають з цього приводу експерти”, - відповів Трюдо на запитання про можливе проведення саміту G7 пізніше цього року.

На його переконання, “вкрай важливо проводити саміти найвищого рівня”.

“Кілька тижнів тому ми провели віртуальну зустріч очільників держав G7, під час якої обговорили нинішню ситуацію. Нам необхідно й далі обговорювати не лише те, як вибратися із пандемії COVID-19, але й як відновити глобальну економіку до належного рівня”, - зазначив глава уряду Канади.

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Трюдо додав, що з американцями “іще належить провести багато розмов, але Канада з нетерпінням очікує на них”.

Як повідомлялося, у середу президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід за особистої присутності усіх лідерів держав Великої сімки. Раніше він був скасований через пандемію.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.