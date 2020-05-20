Трамп запропонував провести саміт G7 у своїй заміській резиденції

Президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Про це він написав у Twitter.

"Тепер, коли наша країна повертається назад до Величі, я розглядаю можливість перенесення саміту "Великої сімки" (G7) на ту ж або аналогічну дату до Вашингтона, у легендарний Кемп-Девід", - написав Трамп.

Він додав, що для всіх це було б чудовим знаком нормалізації життя.

Як повідомлялося, раніше саміт G7 був скасований через пандемію коронавірусу.

Дональд Трамп заявив, що після критики демократів був змушений відмовитися від ідеї прийняти у червні 2020 року лідерів країн G7 на власному курорті Trump National Doral у Маямі та продовжує розглядати інші варіанти. За словами глави Білого дому, його адміністрація негайно "розпочне пошук іншого місця, враховуючи можливість проведення (саміту – ред.) у Кемп-Девіді".