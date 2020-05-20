Трамп пояснив "лідерство" США за кількістю випадків COVID-19

Президент США Дональд Трамп вважає, що найбільша у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 у Сполучених Штатах свідчить про те, що в країні найкраща система тестування.

Про це він заявив журналістам після першого з моменту початку епідемії у США засідання кабінету міністрів, повідомляє BBC.

«Між іншим, коли ви говорите, що ми лідируємо за кількістю випадків (коронавірусу - ред.), це означає, що у нас більше перевірок, ніж у будь-кого. Тож я не вважаю велику кількість випадків чимось поганим, я вважаю, що в певному сенсі це добре, тому що це означає, що наше тестування набагато краще», - сказав він.

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Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у США зареєстровано 1 570 583 випадки коронавірусу, з них 93 533 летальні, 361 180 осіб одужали.

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У світі станом на ранок середи коронавірусом інфіковано 4 988 831 особа, з них 1 959 137 людей одужали і 324 958 загинули.

Фото: The White House