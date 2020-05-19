Трамп висунув ВООЗ ультиматум через коронавірус

Трамп висунув ВООЗ ультиматум через коронавірус

Укрінформ
Американський президент Дональд Трамп надіслав Всесвітній організації охорони здоров’я лист-ультиматум із погрозою повністю припинити її фінансування.

Про це повідомляє BBC.

«Президент США Дональд Трамп надіслав лист голові ВООЗ, який містить погрозу повністю зупинити фінансування цієї установи через її поведінку в умовах пандемії коронавірусу. ВООЗ дано 30-денний термін на суттєві покращення своєї роботи», - йдеться в повідомленні.

Якщо ж ВООЗ не зробить цього, США погрожують вийти з організації.

Особливу критику в листі звернено на поведінку ВООЗ на початку пандемії – у грудні 2019 року, коли були виявлені перші випадки захворювань у китайському місті Вухань.

Нещодавно Трамп уже назвав ВООЗ «китайською маріонеткою».

Як повідомлялося, американський президент неодноразово звинувачував саме Китай у поширенні пандемії та приховуванні правдивої інформації про COVID-19.

Наразі США є найбільш враженою коронавірусом країною світу – всього там станом на вівторок зафіксовано більше, ніж 1,55 мільйона заражень.

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Раніше понад 120 країн світу підтримали звернення до ВООЗ із закликом до об’єктивного та незалежного розслідування причин появи та поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в режимі відеоконференції розпочалося засідання щорічної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Фото: The White House

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