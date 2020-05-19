Трамп розповів, які ліки приймає для профілактики коронавірусу

Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19.

Про це він розповів журналістам у Білому домі в понеділок, 18 травня, передає CNBC.

"Так, я його отримую (гідроксихлорохін – ред.). Ви були б здивовані тим, скільки людей його вживають, особливо працівники на передовій", – сказав Трамп.

Він додав, що вживає препарат вже кілька тижнів, бо "це добре – я чув багато хороших історій". Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.

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Нагадаємо: у Штатах гідроксихлорохін та хлорохін — ліки проти вовчанки, ревматичних захворювань та малярії — прибрали з офіційного списку рекомендацій для лікування COVID-19, адже їхня дія не доведена й може викликати важкі побічні ефекти.

Дослідження показали сумніву ефективність гідроксихлорохіну в лікуванні COVID-19, а от підвищувати ризик серцевого нападу він більш ніж може.