Трамп розповів, які ліки приймає для профілактики коронавірусу

Трамп розповів, які ліки приймає для профілактики коронавірусу

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19.

Про це він розповів журналістам у Білому домі в понеділок, 18 травня, передає CNBC.

"Так, я його отримую (гідроксихлорохін – ред.). Ви були б здивовані тим, скільки людей його вживають, особливо працівники на передовій", – сказав Трамп.

Він додав, що вживає препарат вже кілька тижнів, бо "це добре – я чув багато хороших історій". Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.

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Нагадаємо: у Штатах гідроксихлорохін та хлорохін — ліки проти вовчанки, ревматичних захворювань та малярії — прибрали з офіційного списку рекомендацій для лікування COVID-19, адже їхня дія не доведена й може викликати важкі побічні ефекти.

Дослідження показали сумніву ефективність гідроксихлорохіну в лікуванні COVID-19, а от підвищувати ризик серцевого нападу він більш ніж може.

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