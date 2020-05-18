Науковці у США заявили про успіх в розробці вакцини від коронавірусу
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
"Moderna, Inc. оголосила про позитивні проміжні клінічні дані експериментального препарату mRNA-1273 для виготовлення вакцини проти нового коронавірусу (SARS-CoV-2) під час першої фази досліджень під керівництвом Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США", - зазначається в повідомленні.
Як уточнили в компанії, дослідження проводилися в кількох групах людей різного віку, які отримували дози препарату по 25, 100 та 250 мікрограмів. При цьому була виявлена залежність рівня захисту імунітету від дози препарату.
У всіх пацієнтів, які першими почали брати участь у дослідженнях, на 43-ій день в організмі були виявлені антитіла до коронавірусу в такій самій кількості, як у людей, що одужали від COVID-19, або й більшій.
"Препарат mRNA-1273 здебільшого проявив себе як безпечний і такий, що добре переноситься", - зауважили в Moderna.
Єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але він був швидкоплинним та не потребував додаткового медичного втручання.
Як повідомляв Укрінформ, зараз у США проводиться комплексна робота для отримання ефективної вакцини від коронавірусу. Президент Дональд Трамп пообіцяв фінансову підтримку розробок з боку уряду США.