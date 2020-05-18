США: Для повного відновлення економіки від COVID-19 потрібна вакцина

Одужання економіки США може затягнутися на наступний рік, а її повне відновлення може залежати від появи вакцини.

Про це заявив голова Федерального резерву США Джером Пауелл, передає "Голос Америки".

"Ця економіка відновиться. На це може піти немало часу. Можливо, це затягнеться до кінця наступного року. Насправді ми не знаємо", - сказав Пауелл.

Посадовець прогнозує, що відновлення відбуватиметься стабільними темпами вже у другій половині цього року, якщо не буде нового спалаху пандемії коронавірусу.

"Для повного відновлення економіки потрібна буде повна упевненість населення, а цього може не статися до появи вакцини", - додав він.

Нагадаємо: раніше федеральний резерв США затвердив низку програм допомоги бізнесам та фінансовим ринкам, щоб ті продовжували працювати під час пандемії, та щоб мінімізувати кількість банкрутств компаній та родин.