Трамп запевнив, що уряд США профінансує розробку вакцини проти COVID-19

Президент США пообіцяв, що влада виділить достатньо коштів для забезпечення швидкого процесу розробки ефективної вакцини проти коронавірусу.

Про це Трамп заявив у п'ятницю під час брифінгу в Рожевому саду Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд інвестує кошти у виробництво всіх найкращих розробок вакцини", - підкреслив глава Білого дому.

Він поінформував, що перелік "найкращих кандидатів" для виготовлення вакцини (маються на увазі експериментальні препарати) зменшено до 14, і надалі він буде ще більше скорочений.

При цьому Трамп вкотре висловив переконання, що вакцина буде розроблена до кінця нинішнього року, і уряд сприятиме виготовленню достатньої кількості препарату якомога швидше.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США запровадила прискорений алгоритм вироблення вакцини проти коронавірусу, що викликає захворювання на COVID-19. До процесу паралельно залучено цілу низку американських наукових установ та профільних відомств.

Фото: The White House