Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року.

Про це пише CNN.

"Я відкладаю його, тому що я не відчуваю, що "Велика сімка" правильно уявляє те, що відбувається у світі", - сказав Трамп, додавши, що нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

Президент США також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, як-то Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.

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Нагадаємо: раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Брайен повідомляв, що зустріч лідерів "Великої сімки" планується на кінець червня. Саміт G7 планувався на 10 червня, однак президент Дональд Трамп скасував його через пандемію коронавіруса.

"Велика сімка" це США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія.