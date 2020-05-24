США переносять саміт G7 на кінець червня - радник Трампа

США переносять саміт «Великої сімки» у Вашингтоні з 10 червня на кінець червня.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен, повідомляє АР.

«Ми будемо чекати на кінець червня», - сказав він.

На думку О'Брайена, лідери найбільших економік світу «хотіли б вийти зі своїх офісів, зустрітися особисто і спланувати світ після COVID-19».

Він підкреслив, що офіційні особи США подбають про безпеку: «Ми подбаємо про те, аби це було безпечне місце».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запланував зустріч «Великої сімки» на 10-12 червня в Кемп-Девіді, президентській резиденції в Меріленді. Проте в березні він оголосив, що скасовує щорічне зібрання через пандемію і що лідери країн-членів замість цього проведуть відеоконференцію.