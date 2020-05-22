Макрон анонсував саміт "Однієї планети" у Франції

У 2021 році у французькому Марселі відбудеться саміт «Однієї планети», присвячений, зокрема, боротьбі з коронавірусом.

Про це оголосив у п'ятницю президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Захист екосистем дозволяє запобігати появі таких епідемій, як COVID-19. Для мобілізації зусиль та дій заради збереження біорозмаїття Франція організує 11 січня 2021 року у Марселі саміт «Однієї планети» (One Planet Summit)», - заявив Макрон.

Він уточнив, що зустріч високого рівня пройде під час Всесвітнього конгресу Міжнародної спілки охорони природи (IUCN).

Фото: securityconference.org