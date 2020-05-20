Франція ухвалила закон про мову ненависті в інтернеті: штраф до €1,25 мільйона

Парламент Франції ухвалив закон, запропонований партією LREM президента Еммануеля Макрона, який передбачає величезні штрафи за розпалювання ворожнечі в інтернеті.

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, уточнюючи, що закон було ухвалено 13 травня.

«Законодавство з 1 липня 2020 року надаватиме таким платформам, як Facebook, Twitter, YouTube, Instagram та Snapchat, одну годину для вилучення контенту, пов’язаного з тероризмом і педофілією, на вимогу органів влади. Якщо компанії не робитимуть цього, їм може загрожувати штраф у розмірі до 1,25 млн. євро. У разі систематичних порушень Французький аудіовізуальний регулятор (Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA) може накласти адміністративний штраф у розмірі до 4% від глобального доходу платформи», - вказується в повідомленні.

Якщо йдеться про інші «явно заборонені» типи контенту – такі, як мова ненависті, расистські коментарі чи релігійний фанатизм, – до компаній висуватиметься вимога усунути такий контент протягом 24 годин після повідомлення користувачів. Уточнюється, що контент, який підлягатиме вилученню включає тексти, зображення, відео та вебсторінки.

Як заявила депутатам міністр юстиції парламенту Франції Ніколь Беллубе, закон прагне «притягнути до відповідальності» творців онлайн-платформ, які стверджують, «що інструмент, який вони самі створили, є некерованим».

«Люди подумають двічі, перш ніж перетнути червону лінію, якщо вони знають, що існує велика ймовірність того, що вони будуть притягнуті до відповідальності», – сказала Беллубе.

Законом також установлюється посада прокурора, який спеціалізується на цифровому контенті, та урядового підрозділу для спостереження за мовою ненависті в інтернеті.