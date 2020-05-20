Франція ухвалила закон про мову ненависті в інтернеті: штраф до €1,25 мільйона

Франція ухвалила закон про мову ненависті в інтернеті: штраф до €1,25 мільйона

Укрінформ
Парламент Франції ухвалив закон, запропонований партією LREM президента Еммануеля Макрона, який передбачає величезні штрафи за розпалювання ворожнечі в інтернеті.

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, уточнюючи, що закон було ухвалено 13 травня.

«Законодавство з 1 липня 2020 року надаватиме таким платформам, як Facebook, Twitter, YouTube, Instagram та Snapchat, одну годину для вилучення контенту, пов’язаного з тероризмом і педофілією, на вимогу органів влади. Якщо компанії не робитимуть цього, їм може загрожувати штраф у розмірі до 1,25 млн. євро. У разі систематичних порушень Французький аудіовізуальний регулятор (Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA) може накласти адміністративний штраф у розмірі до 4% від глобального доходу платформи», - вказується в повідомленні.

Якщо йдеться про інші «явно заборонені» типи контенту – такі, як мова ненависті, расистські коментарі чи релігійний фанатизм, – до компаній висуватиметься вимога усунути такий контент протягом 24 годин після повідомлення користувачів. Уточнюється, що контент, який підлягатиме вилученню включає тексти, зображення, відео та вебсторінки.

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Як заявила депутатам міністр юстиції парламенту Франції Ніколь Беллубе, закон прагне «притягнути до відповідальності» творців онлайн-платформ, які стверджують, «що інструмент, який вони самі створили, є некерованим».

«Люди подумають двічі, перш ніж перетнути червону лінію, якщо вони знають, що існує велика ймовірність того, що вони будуть притягнуті до відповідальності», – сказала Беллубе.

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Законом також установлюється посада прокурора, який спеціалізується на цифровому контенті, та урядового підрозділу для спостереження за мовою ненависті в інтернеті.

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