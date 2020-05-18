Фейки і теорії про пандемію загрожують життю і розколюють суспільство – уряд Німеччини

Навмисне поширення неправдивої інформації, вигадки та конспірологічні теорії щодо пандемії COVID-19 не лише вносять розкол у суспільство, а й становлять загрозу життю людей.

Про це заявила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Неправдиві історії на тему пандемії COVID-19, які поширюються цілеспрямовано, розколюють країну, налаштовують людей одне проти одного, дуже багато невірних тверджень, фальшивих медичних порад, конспірологічних теорій, які циркулюють в інтернеті, в месенджерах, заклики до порушення громадського порядку - все це ставить життя людей під загрозу, і це неприпустимо», - заявила Деммер.

Як приклад маніпулювання думками вона навела поширювані чутки про нібито таємні плани німецької влади щодо примусової вакцинації населення, або про спроби американського мільярдера Білла Гейтса та його фонду здобути вплив на деякі країни.

У цьому зв'язку Деммер наголосила, що жодних планів обов’язкової вакцинації не існує. Водночас, Німеччина цінує внесок Фонду Білла і Мелінди Гейтсів у пошуку вакцини та не бачать в цьому корисливих планів.

Німецький уряд, за словами його представниці, робить усе можливе для об’єктівного інформування громадськості щодо епідеміологічного стану в країні та стану системи охорони здоров’я. Вона також запевнила, що критичне ставлення суспільства до дій влади, акції протесту тощо є частиною демократичної системи, і уряд дуже серйозно сприймає цю критику.

Останнім часом у різних містах Німеччини проходять демонстрації проти карантинних обмежень, часто підбурювані в соцмережах. Рушійною силою цих мирних демонстрацій дедалі більше стають правоекстремістські течії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.