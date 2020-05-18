З початку карантину СБУ виявила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19

З початку введення карантину Служба безпеки України виявила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19, і задокументувала, що 17 із них діяли за завданням РФ.

Зокрема, за останній тиждень кіберфахівці Служби викрили майже 50 таких інтернет-агітаторів, інформує 18 травня пресцентр СБУ.

"За останній тиждень кіберфахівці Служби безпеки України викрили майже 50 нових інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19. З початку введення карантину Служба виявила 370 таких інтернет-агітаторів і задокументувала, що 17 із них діяли за завданням російської сторони. Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тисячі із мільйонною аудиторією", - йдеться у повідомленні.

Аналіз кіберфахівців Служби свідчить про подальше зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж. Агітатори використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки та неспроможності державних органів виконувати свої функції за призначенням, зазначили в СБУ.

Зокрема, через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки деструктивних і антидержавних заходів.

СБУ розпочала кримінальні провадження щодо 17 агітаторів, які діяли за завданням російської сторони, за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Як уточнили в СБУ, такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. Так, житель Жашкова, що на Черкащині, учасник одного із нелегальних парамілітарних об’єднань, популяризував на власних сторінках у соцмережах антиукраїнські матеріали із закликами до силового захоплення влади в країні. Він також поширював дискримінаційні статті щодо українських військових підрозділів та правоохоронних органів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Інформацію стосовно виявлених 353 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 145 з них уже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

"Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел. Вкотре нагадуємо, що за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет, передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність", - наголосили в СБУ.

Там також нагадали, що за пропозицією голови СБУ Івана Баканова Президентом України введено в дію Рішення Ради національної безпеки та оборони України про продовження санкцій щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" та інших вебресурсів і програмних продуктів РФ.

Фото: СБУ