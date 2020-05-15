Facebook прокладає підводний інтернет-кабель, яким можна обмотати майже всю Землю

«Facebook кооперується з телекомунікаційними компаніями, щоб побудувати підводний кабель на 37 000 кілометрів для постачання швидшого Інтернету до 16 країн Африки. Довжина кабелю, яка майже дорівнює окружності Землі, зробить його одним із найдовших в історії, сказано в повідомленні. Це частина довготривалих планів Facebook із поширення своєї найбільшої у світі соціальної мережі молодому населенню Африки», - йдеться в повідомленні.

Планується, що готовий до використання до 2024 року кабель забезпечить втричі більшу потужність усіх поточних підводних кабелів, що обслуговують Африку.

Кабель, прокладений мережею Alcatel Nokia Oyj, проходитиме через дно Атлантичного та Індійського океанів, а також Середземного та Червоного моря.

У компанії зазначили, що кабель буде закопаний глибше, ніж попередні системи. Це сприятиме кращому захисту від пошкоджень.

За даними видання, в Африці 4 із 10 людей мають доступ до інтернету, водночас у середньому у світі 6 із 10 людей мають доступ до інтернету.

Вартість проєкту не розголошується. Разом із Facebook над ними працюють компанії China Mobile, MTN з Південно-Африканської Республіки, Orange зі Франції та Vodafone з Великої Британії. За даними Bloomberg, він може коштувати приблизно 1 млрд доларів.

Фото: Facebook